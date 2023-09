Wander-Event unter neuem Namen „Weinherbst Mittelahr“ startet am Samstag

„Weinherbst Mittelahr“ statt „Wandern für den Wiederaufbau“: Schon zum dritten Mal laden die Verkehrsvereine Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr zusammen mit dem Verbund Zukunft Mittelahr auf den Rotweinwanderweg und in die Ortschaften des mittleren Ahrtals ein – diesmal unter dem neuen Namen, wie es auf der Internetseite von Zukunft Mittelahr heißt. So sei aus der Idee des „Wandern für den Wiederaufbau“ ein langfristiges Projekt erwachsen, das erfolgreich in die Zukunft blicke.