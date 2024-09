Weinlese im Ahrtal Mit klebrigen Fingern zwischen Riesling und Spätburgunder

Es ist September, und das bedeutet für die Winzer im Ahrtal: die Weinlese beginnt. So auch bei Christoph Bäcker, der das Bio-Weingut Bäcker in der Walporzheimer Straße betreibt. Seit Mitte des Monats steht er mehrmals die Woche im Weinberg. Natürlich nicht allein. Dabei sind immer viele helfende Hände – in diesem Fall auch die einer GA-Autorin. Ich möchte die Weinlese hautnah miterleben.