Altenahrer Weinsommer Weinsommer auf neuem Festplatz ist großer Erfolg

In diesen Tagen, in denen sich der Weinort Altenahr komplett neu erfinden muss, dürften seine Bewohner froh sein, wenn an alten Traditionen festgehalten wird. Zum Beispiel am Fest des Weinsommers mit der Proklamation der Weinmajestäten, der Gratulation vieler Ortsvereine, dem geselligen Treffen beim guten Altenahrer Wein und deftigen Speisen vom Grill. Zum 19. Mal fand die Veranstaltung am Wochenende statt. Und da Traditionen auch Neues enthalten dürfen, gab es diese auch. Neu war da zum Beispiel der Ort, an dem gefeiert wurde. Einst war dies der Bahnhofsvorplatz, der jetzt eher eine große Baustelle im Wiederaufbau nach der Flut darstellt. Im vergangenen Jahr im Schatten der Kirche, ging es nun auf den Seilbahnparkplatz, wo der rührige Verkehrsverein alles dafür getan hatte, dass ein gemütlicher Festplatz entstehen konnte.