Innenminister in Marienthal und Sinzig Weitere 23 Millionen Euro erleichtern den Wiederaufbau

Gefördert werden konkret die Interimsmaßnahmen an der Grundschule in Altenburg mit rund 3,3 Millionen Euro, die Interimssporthalle an der Realschule in Altenahr am vorübergehenden Standort in Gelsdorf (1,2 Millionen) sowie die provisorischen Unterbringungen von Kindergartenkindern und Grundschülern aus Dernau, die sich ausgelagert in Marienthal befinden. 2,5 Millionen Euro für die Kita und 3,8 Millionen für den Schulbetrieb wurden zugesagt. Zwei weitere Bescheide über insgesamt 4,5 Millionen Euro sind für die Wiederherstellung einer Stützmauer in Altenahr (Am Sahrbach) und die Sanierung einer Brücke in Mayschoß vorgesehen.