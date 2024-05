Letzte Sitzung des Gemeinderats Dernau Wichtige Projekte für den Wiederaufbau auf den Weg gebracht

Zum wohl letzten Mal tagte der Dernauer Gemeinderat unter Leitung von Ortsbürgermeister Alfred Sebastian in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Sebastian tritt bei den Kommunalwahlen am 9. Juni nicht wieder für das Ehrenamt an, so war es auch für ihn ein Abschied aus dieser herausgehobenen Funktion. Für den letzten Termin lag dem Gremium ein umfangreiches Arbeitsprogramm vor, das Punkt für Punkt einstimmig auf den Weg gebracht wurde. Außerdem berichtete Sebastian über den Sachstand der laufenden Projekte in Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Juli 2021.