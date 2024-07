Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg Fragen plagten Philipp Freiherr von Boeselager bis zum Tod

Hätten sie Erfolg gehabt, wäre die Welt heute eine andere. Am 20. Juli 1944 versuchte eine Gruppe um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler in dessen ostpreußischem Führerhauptquartier Wolfsschanze mit Sprengstoff zu töten. Doch Hitler überlebte, die Explosion verletzte ihn nur leicht. Der anschließend geplante Staatsstreich, die „Operation Walküre“ scheiterte. Es blieb der am größten angelegte Versuch des militärischen Widerstands in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und der Zeit des Nationalsozialismus, Hitlers verbrecherisches, vom Rassenwahn geprägtes Regime zu stürzen. Etwa 200 Personen aus der Gruppe der Verschwörer und deren Umfeld fanden im Nachgang den Tod, dabei stufte das NS-Regime laut der Bundeszentrale für politische Bildung nur 132 Personen als für das Attentat verantwortlich ein. Viele Familienangehörige landeten in Sippenhaft. Stauffenberg und einige seiner wichtigsten Mitstreiter wurden noch in der Nacht im Berliner Bendlerblock erschossen.