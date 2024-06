Forscher simulieren Starkregen Wie das Wasser sich in Pützfeld seinen Weg sucht

Sonnenschein, keine Wolke am Himmel, die Temperaturen steuern mit Vehemenz die 30-Grad-Marke an. Gleichzeitig laufen Massen von Wasser im Ahrbrücker Ortsteil Pützfeld die Straße „Auf der Ley“ hinunter und weiter in die Steinerbergstraße. Eigentlich ein unwirkliches Szenario, aber der Blick auf Drohnenpiloten, fotografierende Ingenieure und Wissenschaftler, die sich Notizen machen verrät: Hier wurde nachgeholfen und der Starkregenabfluss simuliert. Besagte Straßen in Pützfeld waren am Mittwoch wissenschaftliches Testgebiet für ein ebenso komplexes wie am Ende vor allem für die Kommunalverwaltungen hilfreiches Projekt, so zumindest die Hoffnung. Mit der Flutkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 und daraus resultierenden Konsequenzen hatte die Arbeit in Pützfeld übrigens direkt nichts zu tun.