GA-Quiz Wie gut kennen Sie die Burgen und Schlösser in der Region?

Letzterer Landstrich beherbergt beispielsweise die Ruine einer Burg, die einer berühmten Rennstrecke, deren Nordschleife auch als Grüne Hölle bekannt ist, ihren Namen gegeben hat. Im Ahrtal gibt es neben zwei bekannten Ruinen auch eine Burg, die noch bewohnt ist und deren Herren, die von Boeselagers, eine Reihe bekannter Persönlichkeiten in ihren Reihen haben, darunter Widerstandkämpfer zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Bande reichen bis zur Burg Heimerzheim im Vorgebirge, wo die Familie ihren Stammsitz hat. In Sinzig steht ein ein Schloss, das, obwohl auf den Überresten einer alten Wasserburg erbaut, eigentlich eine Industriellen-Villa ist. Ähnlich ist die Situation auf der anderen Rheinseite, am Drachenfels in Königswinter. Die dortige Drachenburg wirkt zwar prachtvoll und altehrwürdig, letzteres trifft aber nur bedingt zu. Wer sich für alte Gemäuer interessiert sollte dort lieber die Ruine der Burg Drachenfels besuchen, die eine weit längere Geschichte vorweisen kann.