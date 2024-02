Flutfolgen an der Ahr Woran der Wiederaufbau von Campingplätzen oft noch scheitert

Tourismus ist eine starke Säule der Wirtschaft in der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr. Aber die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat die Basis für den Fremdenverkehr zunichte gemacht, hat bei nahezu allen Hotels in Tallage große Schäden verursacht und Campingplätze samt Zubehör und Wohnbehausungen mit sich fort gerissen. Da sich bekanntlich der Wiederaufbau der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in die Länge zieht, sind die Orte bemüht, ihren Gästen andere Angebote zu machen, wenn sie ein paar Tage kommen möchten. Stichwort: Camping- und Wohnmobilplätze.