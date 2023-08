Gütesiegel für Winzer Weinbaugebiet Ahr ist geschützte Bezeichnung

„Die Ahr erstreckt sich auf einer Länge von rund 90 Kilometern von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein. Den Besuchern fallen dabei die steilen Weinberge auf. Die extrem schwierige Bewirtschaftung, meist in Handarbeit zu erledigen, ist aufwändig für die Winzerinnen und Winzer, doch die hohe Qualität der geernteten Trauben und die daraus gewonnenen Spitzenweine sind Lohn für Ihre Mühen", sagte Schmitt. Sie betonte die Bedeutung der Schutzgemeinschaft Ahr in der Verwaltung herkunftsgeschützter Weinnamen. Schmitt machte die Bedeutung klar: „Wir gehen hier einen sehr wichtigen Schritt und setzen einen Meilenstein. Der Wein stammt aus einer schönen Landschaft mit einer sehr anspruchsvollen Bewirtschaftung in den Steillagen.“ Es handele sich um Spitzenprodukte, die höchsten Qualitätsansprüchen Rechnung trage. Schmitt: „Die zahlreichen Prämierungen und Auszeichnungen, die jedes Jahr an die Ahr gehen, sind dafür der beste Beweis."