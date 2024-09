Winzerfest in Rech Zum Jubiläum erstmals mit Weinprinz

Jubiläum in Rech: Bereits seit 1964 findet im beliebten Weindorf am dritten Wochenende im September das Winzerfest statt - mithin seit 60 Jahren. In der malerischen Landschaft des Ortes steht jetzt ein Wochenende voller Genuss, Tradition und Freude an. Die Gastgeber warten mit einer erlesenen Auswahl an Weinen auf. Auf dem Festplatz wartet zudem ein musikalisches Erlebnis, das zum Tanzen und Mitfeiern einlädt. Der Samstag, 14. September, steht ganz im Zeichen stimmungsvoller Live-Musik und der Krönung der Weinkönigin. Nach dem Winzerfestumzug am Sonntag, 15. September, wird das Festwochenende entspannt ausklingen.