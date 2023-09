Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr Wie es um den Weinverkauf an der Ahr bestellt ist

Weniger gut hören sich die Zahlen zu notwendigen Investitionen aufgrund der Flutkatastrophe im Sommer 2021 an. Am Standort Walporzheim waren Investitionen von bislang schon 900.000 Euro erforderlich, die sich wohl noch auf 1,5 Millionen Euro summieren werden, sagten die Geschäftsführer. Was den Standort Altenahr an der Tunnelstraße betrifft, bleibt die Zukunft ungewiss. Zusammen mit dem Kreis und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) werde derzeit nach verträglichen Lösungen gesucht. Die Ortsgemeinde Altenahr habe weiterhin Interesse an einem Zusammengehen mit der Winzergenossenschaft (WG) an dem Standort. „Es gibt Verhandlungen, wir warten ab, was effektiver und sinnvoller ist für den Ort Altenahr und für die Genossenschaft“, formulierte Stephan zurückhaltend. Derweil hat die WG ihren Altenahrer Weinverkauf in eine Halle am Roßberg 125 verlegt, er wird an diesem Samstag eröffnet.