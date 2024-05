DNA-Test bestätigt Wolfsbiss in Altenahr nachgewiesen

In der Verbandsgemeinde Altenahr ist es zum Ausbruch eines Pferdes aus einer Koppel gekommen, in dessen Folge das Tier mutmaßlich verunglückte und zu Tode kam. Das Besondere: An dem Tier wurden Bisse festgestellt, die nach einem DNA-Abstrich von einem Wolf stammen. Das teilt die Kreisverwaltung Ahrweiler nun unter Berufung auf das rheinland-pfälzische Koordinationszentrum Luchs und Wolf (KLUWO) mit. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits im April.