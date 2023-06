Zwei Jahre nach dem Hochwasser So blicken Hilfsorganisationen auf die Flutgebiete

283 Millionen Euro: So viel Geld hat alleine die „Aktion Deutschland Hilft“ für die Opfer der Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und NRW eingesammelt. Diese Summe nannten die Verantwortlichen jetzt bei einem Zwischenfazit anlässlich des zweiten Jahrestags der Flut, der in rund vier Wochen ist.