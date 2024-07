Klimawandel im Weinbau Zwischen Schimmelpilz und Sonnenbrand

Adeneuer hat selbst erlebt, wie das Klima den Weinbau an der Ahr in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Mit seinem Bruder Frank bewirtschaftet er seit mehr als 40 Jahren das Weingut J.J. Adeneuer in Ahrweiler, das Mitglied ist im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP). „Die Ernte macht es anschaulich. Als wir den Laden in den 1980ern übernommen haben, fing sie im Oktober an. Heute sind wir Ende September schon fertig“, erzählt der Winzer. Durch immer wärmere Winter habe sich im Weinbau-Jahr alles ein bisschen nach vorn verschoben. Das habe in diesem Jahr zu den Frostschäden geführt: Wenn die Reben früher austreiben, besteht die Gefahr des Erfrierens, wenn es im Frühjahr zu kalt wird. „Wir haben dadurch rund ein Drittel der Ernte verloren“, berichtet Adeneuer.