Keine Schnapsidee : Altenahrer Gastronomen lassen aus Bier Hochprozentiges brennen

ALTENAHR „Wolfgangs Aerosölchen“: Um ihren Gerstensaft in der Corona-Pandemie nicht verkommen zu lassen, haben Gastronomen aus Altenahr einen eigenen Schnaps kreiert.

Wie aus Bier Schnaps wird? Am Anfang stand die Durchsicht der Kellerbestände im Hotel und Café Caspari, dem Betrieb der Familie Nelles in Altenahr. Der hatte, wie alle Gaststätten an der Ahr, im Lockdown schließen müssen. So blieb das Bier in den Fässern, geriet unbesehen in Vergessenheit. Nachdem die Landesregierung aber jüngst in Aussicht gestellt hatte, in der Osterwoche Außengastronomie zu erlauben, keimte auch bei der Familie Nelles wieder Hoffnung. Möglicherweise dürfte wenigstens die große Sonnenterrasse in der Osterwoche geöffnet werden.