Martinsfeuer in Ahrweiler : An den Weinbergen bleibt es dunkel

Das Martinsschaubild der Niederhut aus dem Jahr 2013. Die Berghänge werden in diesem Jahr voraussichtlich dunkel bleiben. Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler Die traditionellen Huten-Feuer und brennenden Schaubilder ziehen in jedem Jahr zu Sankt Martin tausende Besucher an die Ahr. In diesem Jahr werden möglicherweise keine Feuer entzündet. Die Entscheidung fällt Mitte September.

Für ein Spektakel, das eine Viertelstunde dauert, reisen in jedem November Tausende Schaulustige an die Ahr. Die Bergfeuer zu Sankt Martin über Ahrweiler haben in der Vergangenheit sogar das Amt für Rheinische Landeskunde auf den Plan gerufen: „Das Ahrweiler Martinsbrauchtum ist schützenswert“, bestätigte das Amt.

Was in den vergangenen Jahren gewünscht war, wird in diesem Jahr zum Problem. Schaulustige, die sich in den Straßen von Ahrweiler und an allen Punkten drängeln, die gute Sicht versprechen, sind in Zeiten des Abstandhaltens und der Hygienekonzepte eine Gefahr für die Gesundheit. Martinszüge mit singenden Kindern und selbst gebastelten Fackeln, aber vor allem die Martinsfeuer in den Bergen mit den brennenden Schaubildern – der Abschied von dieser außergewöhnlichen Tradition fällt schwer, deshalb sind die Reaktionen noch eher verhalten.

Warten auf die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung

So wartet die Stadtverwaltung auf die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung. „Sobald die aktuelle Verordnung vorliegt, lassen sich möglicherweise belastbarere Aussagen treffen“, heißt es aus dem Rathaus. Aber auch, wenn es grundsätzlich die Möglichkeit für Martinszüge und Feuer geben sollte, sind damit noch nicht alle Probleme gelöst. Es gelte abzuwarten, wie die Anforderungen für die Organisatoren und die Teilnehmer aussähen und ob eine Durchführung überhaupt realisierbar sei.

Auch die Vereine und die anderen Organisatoren warten offenbar ab: Im Rathaus gibt es noch keine Anmeldungen für Martinsumzüge. Der Ahrweiler Martinsausschuss um Grundschulrektor Klaus Mührel will am 15. September entscheiden. Mührel sieht einen Martinszug mit Kindern „als eher unwahrscheinlich an“. Denn auch dort würden Abstandsregeln gelten und ans Singen sei nicht zu denken.

Mit den ausführenden Junggesellenvereinen wird geklärt, ob die Huten (Vereine aus den verschiedenen Ahrweiler Stadtbezirken) Martinsfeuer oder Fackelschaubilder organisieren. Das sieht Mührel ebenfalls skeptisch, denn diese ließen sich nicht mit Abstand aufbauen. Auch gebe es an den Feuerplätzen traditionell großen Besucherandrang.

Andrang lässt keine Abstandsmarkierungen zu

Zudem herrsche jährlich für das Anschauen von Feuern und Schaubildern ein „in Corona-Zeiten nicht verantwortbares Gedränge“ auf Ramersbacher Straße und Ahrtorbrücke. Ebenfalls schwierig sei die Situation bei der Siegerehrung auf dem Marktplatz, zu der normalerweise mehr als 1000 Menschen kommen. „Da können keine Abstandsmarkierungen aufgebracht werden“, so Mührel, der sich im Ausschuss mit den Vertretern von Huten und Junggesellenvereinen beraten will. „Das alles ist äußerst schwierig und eine Belastung für die Tradition.“

Die Tradition des Wettstreits der vier Huten – die Stadtviertel, ehemals Wehr- und Weidebezirke –, um das schönste und originellste Fackelschaubild an den Hängen von Ahrhut, Oberhut, Adenbachhut und Niederhut ist noch gar nicht so alt. Erst in den 1950er Jahren dachten sich zwei Ahrhöde Jonge die Fackelschaubilder in den Weinbergen aus: Ernst Heuwagen und Erich Kohlhaas. Den beiden war der Lumpenfackelzug, den es bis dahin gab – als Ersatz für Pechfackeln wurden Stofffetzen mit Draht gebündelt und mit Teer getränkt – vom Martinsfeuer in die Altstadt zu langweilig. So setzten sie Anfang der 1950er Jahre Fackeln an Stäben in den Hang oberhalb der heutigen Goethestraße und ließen mit geometrischen Motiven erstmals ein Schaubild leuchten.

Leuchtende Schriften seit den 1970er Jahren

Diese Idee kam gut an und andere Huten folgten dem Beispiel. Auf Kreise, Kreuze und Olympische Ringe folgten in den 60er Jahren die ersten Schriften – immer noch mit Fackeln im Hang. In den 1970er Jahren wurde ein Mann Schultes der Ahrhut, der das Schaubildwesen revolutionierte: Klaus Bruckner. Seine Idee war der wiederverwendbare Multi-Buchstabe aus Moniereisen.

Bruckner sorgte auch für Platz an den Hängen um die Stadt. Denn während Ahrhut, Oberhut und Niederhut Ende der 70er mit Groß-Schaubildern aufwarteten, war das Werk der Adenbachhut noch eher klein. Bruckner ließ die Junggesellen der Addemich den alten Bahndamm roden, und schon hatten sie den besten Platz der Stadt. Anfang der 90er Jahre half Bürgermeister Rudolf Weltken den Vereinen aus neuem Platzmangel. Seitdem gibt es stählerne Baugerüste als Stützen für die Motive. Nach einer kurzen Zeit immer großartigerer und sogar beweglicher Bilder verschwanden diese wieder: Fackeln und Material wurden zu teuer, denn die Junggesellenvereine zahlen die Feuer-Show aus eigener Kasse.