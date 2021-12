Energieversorgung Mittelrhein : Arbeiten am Erdgasnetz im Ahrtal nahezu abgeschlossen

Als Übergangslösung für die Versorgung mit Erdgas wurde eine neue Hochdruckleitung entlang der Weinberger in Bad Neuenahr-Ahrweiler gebaut. Foto: Energieversorgung Mittelrhein

Ahrtal Fast fünf Monate nach der Flutkatastrophe ist die Versorgung mit Erdgas im Ahrtal weitgehend wiederhergestellt. Das geht aus einer Mitteilung des zuständigen Energie-Unternehmens hervor. Vom Hochwasser betroffen waren mehr als 8000 Anschlüsse.

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli steht die Versorgung mit Erdgas im Ahrtal wieder „nahezu komplett“. Das teilt der kommunale Dienstleister Energieversorgung Mittelrhein (EVM) mit. „Es ist uns mit Unterstützung zahlreicher Partner aus ganz Deutschland gelungen, insgesamt 133 Kilometer Gasleitungen, die vom Hochwasser betroffen und teilweise zerstört waren, neu zu bauen oder wieder instand zu setzen“, wird Vorstandschef Josef Rönz zitiert. Auch notwendige Gasregelstationen, Flussquerungen und weitere Anlagen konnten laut Mitteilung errichtet werden. Insgesamt habe die EVM-Gruppe rund 25 Millionen Euro in den Wiederaufbau des Gasnetzes investiert. Bis auf „sehr wenige Ausnahmen“ seien alle intakten Gasheizungen im Ahrtal wieder in Betrieb. Damit habe EVM-Gruppe ihr Ziel, bis Ende November die Gasversorgung in den betroffenen Orten wiederherzustellen, fast vollständig erreichen können. Die Mitteilung verschickte das Unternehmen allerdings erst am 7. Dezember.

Insgesamt seien 8250 Netzanschlüsse im Kreis Ahrweiler von der Flut betroffen und zunächst von der Gasversorgung abgeschnitten gewesen. Zurzeit gebe es noch „wenige kleine Bereiche“, in denen noch Restarbeiten zu erledigen seien. Betroffen seien „rund zehn“ Heizungsanlagen, die aber in Kürze wieder in Betrieb genommen werden könnten.

Baggerarbeiten in Bad Neuenahr Gasleitung in der Telegrafenstraße beschädigt Bei Baggerarbeiten in der Bad Neuenahrer Telegrafenstraße ist am Dienstagmorgen die Gasleitung beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach wurden neben den Beamten auch die Stadtverwaltung und die Freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr alarmiert. Die Baustelle sei abgesperrt worden. Bis „mindestens“ Dienstagabend würden einige Haushalte im Bereich Telegrafenstraße/Kreuzstraße kein Gas haben, lautete die Einschätzung der Polizei am Morgen. wes

120 neue Anschlüsse ans Gasnetz

In den vergangenen Wochen hätten sich „etliche“ Hauseigentümer dazu entschlossen, von Öl auf Erdgas zu wechseln. Rund 120 neue Gasnetzanschlüsse hat die EVM-Gruppe nach eigenen Angaben bisher realisiert.

Der zügige Wiederaufbau der Gasinfrastruktur sei nur durch die Unterstützung vieler Partner möglich gewesen. „Wir sind sehr beeindruckt von der großartigen Solidarität, die so viele Unternehmen bewiesen haben. Schon einen Tag nach der Flut erreichten uns die ersten Hilfsangebote befreundeter Stadtwerke. Diese Hilfe aus ganz Deutschland hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Menschen im Ahrtal so schnell wieder mit Erdgas versorgt werden konnten“, so Rönz. Mehr als 80 Netzbetreiber, Energieversorger, Rohr- und Tiefbauer, Ingenieurbüros und Installationsbetriebe hätten in den zurückliegenden Wochen im Ahrtal mit angepackt.