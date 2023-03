Ausstellung im Arp-Museum Rolandseck Von der kreativen Idee zum soliden Guss

Am Ende nimmt Olleck die Wachsmodelle mit in seine Werkstatt, wo er Eingusskanäle schweißt, Luftpfeifen setzt und das Ganze in eine feuerfeste Masse einbaut. Bevor die rund 1200 Grad Celsius heiße Bronze eingefüllt werden kann, muss das Wachs komplett ausgeschmolzen werden. Der Guss erfolgt schließlich in der Keramik Fachschule in Höhr-Grenzhausen. Bereits wenige Stunden danach können die Kursteilnehmer die Schamotteform aufschlagen, um ihre Bronzearbeit zu befreien. „Das ist für sie wie Weihnachten und Ostern zusammen“, weiß der Kursleiter.