Kinderbetreuung in Remagen-Bandorf : Auch Bandorf hat jetzt eine Kita

Bandorf Im Remagener Ortsteil Bandorf hat die neue Kindertagesstätte „Regenbogen“ als Außenstelle der Kita Unkelbach den Betrieb aufgenommen. Und zwar in einem Pavillon, den die Stadt für drei Jahre gemietet hat.

Er steht auf einem Grundstück des Dorfgemeinschaftshauses, umgeben von begrünten Freiflächen, welche die Kinder als Außenspielflächen nutzen. Auch das Holzhäuschen mittendrin dürfen sie in Beschlag nehmen. Später soll eine Rutsche hinzukommen. Das Häuschen sieht zwar schmucker aus als der „Pavillon“ genannte weiße Kasten der neuen Einrichtung mit der Adresse Einsfeldweg 11. Aber der ist, wie man erfährt, eine bauliche Übergangslösung. „Wir haben ein Grundstück am Lohweg gekauft, da soll zukünftig eine zweigruppige Kita geführt werden“, erklärt Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl. Als Grund gibt er unter anderem an, dass noch kleine Baugebiete in Bandorf ausgewiesen werden können.