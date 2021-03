Kandidatin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler : Auch Susanne Müller (SPD) schafft den Einzug in den Landtag

Susanne Müller schafft über die SPD-Landesliste den Einzug in den Mainzer Landtag. Foto: SPD/susie knoll

Kreis Ahrweiler Neben Horst Gies und Petra Schneider (beide CDU) schaffte auch Susanne Müller (SPD) den Einzug ins Mainzer Parlament. In beiden Wahlkreisen gab es große Diskrepanzen zwischen der Erst- und der Zweitstimme.

Der Kreis Ahrweiler wird in den nächsten fünf Jahren mit drei Abgeordneten im rheinland-pfälzischen Landtag vertreten sein. Neben Horst Gies und Petra Schneider (beide CDU) schaffte auch Susanne Müller (SPD) den Einzug ins Mainzer Parlament. Das landesweit gute SPD-Ergebnis sorgte dafür, dass die 47-jährige Förderschullehrerin aus Bad Neuenahr-Ahrweiler – wenn auch knapp - den Einzug ins Parlament doch noch über die Landesliste schaffte. Müller – eigentlich im Wahlkreis 14 zu Hause – war im Nachbarwahlkreis 13 (Remagen, Sinzig, Bad Breisig, Brohltal) angetreten.

Recht groß war dort die Diskrepanz zwischen den auf die Direktkandidaten entfallenden Erst- und den auf die Parteien entfallenden Zweitstimmen: Müller erhielt lediglich 23,8 Prozent der Stimmen, ihre Partei, die SPD, verbuchte hingegen in diesem Wahlkreis 33,4 Prozent und lag damit vor der Union (30,2 Prozent), deren Direktkandidatin Petra Schneider (Niederzissen) dann jedoch mit 32,7 Prozent den Wahlkreis direkt gewann.

Auffallend war das bemerkenswerte Abschneiden der zu rheinland-pfälzischen Landtagswahlen erstmals kandidierenden FWG an der Rheinschiene. Aus dem Stand heraus verbuchten die mit Reiner Friedsam aus Sinzig angetretenen Freien Wähler bei den Erststimmen 15,8 Prozent, bei den Zweitstimmen immerhin sieben Prozent. Wäre es alleine nach den Sinzigern gegangen, dann hätte Friedsam gar das Direktmandat gewonnen: In seinem Heimatort bekam der Inhaber eines Marketingunternehmens 25,1 Prozent der Erststimmen, mehr als die CDU-Kandidatin (22 Prozent) oder die SPD-Bewerberin (21,2 Prozent).

Weit über den Landesdurchschnitt lagen in Sinzig auch die Grünen, die bei den Erststimmen auf 12,5 Prozent kamen (Zweitstimme 11,7 Prozent). Insgesamt konnten sich die Grünen im Wahlkreis 13 über deutliche Zuwächse freuen. In Remagen erzielte ihre Bewerberin Stefanie Jürries mit 17,5 Prozent der Erststimmen ein herausragendes Ergebnis für die Ökopartei, die in der Römerstadt bei den Zweitstimmen auf zwölf Prozent kam. Auch in Remagen gab es die Auffälligkeit, dass die SPD bei den Zweitstimmen weitaus besser lag als bei den Erststimmen: 36,7 Prozent stehen hier 27,7 Prozent gegenüber. Die CDU, über Jahrzehnte stärkste Partei in Remagen, kam nur noch auf 26,5 Prozent, ihre Direktkandidatin Petra Schneider verbuchte dort 28,9 Prozent. Die Unionsvertreterin aus Niederzissen punktete indes besonders in ihrer Heimatregion Brohltal: 40 Prozent der Erststimmen entfielen auf die gelernte Bankkauffrau, 33,3 Prozent auf ihre Partei.

Erhebliche Unterschiede zwischen Erst- und Zweitstimmen fielen auch in der Verbandsgemeinde Bad Breisig auf. Beispiel SPD: Susanne Müller kam auf 25,7 Prozent der Wahlkreisstimmen, bei den Landesstimmen erhielten die Sozialdemokraten jedoch 33,6 Prozent. Beispiel FWG: Die Gruppierung wählten 6,9 Prozent der Bürger in und rund um die Quellenstadt, den Kandidaten Friedsam aber 12,7 Prozent.

Horst Gies auf Ahrweiler bleibt im Wahlkreis 14, der sich über die Kreisstadt bis in die Grafschaft und in die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr erstreckt, eine „sichere Bank“ für die CDU. Auch wenn der 60-jährige Agrarfachmann im Vergleich zu 2016 einige Federn lassen musste, gewann er den Wahlkreis doch sicher mit 45,5 Prozent und dürfte damit einmal mehr eines der besten Ergebnisse aller landesweit angetretenen CDU-Bewerber erreicht haben. Die Union kam nur auf 37,2 Prozent, verlor im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl somit mehr als sieben Prozentpunkte im 14er Wahlkreis.

In der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich SPD und CDU zumindest bei den Zweitstimmen angenähert: Die Union kam auf 35,5 Prozent, die SPD auf 32,4. Bei den Stimmen für die Direktkandidaten Gies und Michael Köhler (SPD) sah das schon anders aus: Mit nur 17,6 Prozent der Stimmen kam der aus Dernau stammende Köhler nicht in Gies Reichweite. Die Grünen legten in der Kur- und Badestadt kräftig zu: 15,7 Prozent bei den Erststimmen und knapp elf Prozent bei den Zweitstimmen zeigen auf, dass sich die Ökopartei auch an der Ahr im Aufwind befindet. Im Gegensatz zum Nachbarwahlkreis 13 spielte die FWG in Bad Neuenahr keine gewichtige Rolle. Der aus Mayen angetretene Kandidat Jan Müller kam auf 5,7 Prozent, die Gruppierung selbst auf vier Prozent.

Zwischen dem Erst- und Zweitstimmenergebnis lagen in der Grafschaft bei der CDU satte neun Prozentpunkte: 42,9 standen in der verbandsfreien Gemeinde 33,9 Prozent gegenüber. Noch größer die Unterschiede in den Reihen der SPD: 35,3 Prozent, was einem Plus von fünf Prozentpunkten im Vergleich zu 2016 entspricht, verbuchten die Sozialdemokraten als Partei in der Grafschaft, Kandidat Michael Köhler kam hingegen nur auf 21,5 Prozent. Unterschied: 13,8 Prozentpunkte. Die FDP mit ihrem Kandidaten Wolfgang Reuss zeigten keine nennenswerten Bewegungen auf: Das Ergebnis lag zwischen fünf und sechs Prozent. Insgesamt haben sich die Liberalen im Vergleich zu 2016 im Ergebnis auf der Grafschaft leicht verschlechtert, was so auch auf den gesamten Wahlkreis 14 zutrifft.

Als CDU-Bastionen erweisen sich weiterhin die Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau, wenngleich die Christdemokraten in zurückliegenden Jahren dort auch schon bessere Ergebnisse erreichen konnten. In Altenahr kam die CDU bei den Erststimmen auf 45,1, bei den Zweitstimmen auf 38,8 Prozent. In Adenau gab es für Horst Gies rund um den Nürburgring Spitzenwerte mit insgesamt 46,6 Prozent, bei den Zweitstimmen immerhin noch 42 Prozent.