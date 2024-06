Rheinland-Pfalz zieht Konsequenz aus Flutkatastrophe im Ahrtal Auf dem Weg zu einem Zentrum für Katastrophenschutz

Herzstück des neuen Landesamtes soll das schon seit eineinhalb Jahren im Aufbau befindliche Lagezentrum in Koblenz werden. Dort, wo bis Ende 2022 noch eine Sporthalle stand, hat das Land neue Räumlichkeiten entstehen lassen: mit viel Platz für den Krisenstab, angrenzenden Räumen für weitere Experten, zudem diversen Sälen als Rückzugsorte – dazu modernsten Bildschirmen, auf denen Katastrophenlagen beobachtet und notwendige Maßnahmen dargestellt werden können. 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche soll das Lagezentrum besetzt sein, so dass schnell auf Warnungen und mögliche Katastrophen reagiert werden kann.