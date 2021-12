Aufarbeitung der Flut : Bund fördert Forschungsprojekte mit Millionen

Die Flutkatastrophe Mitte Juli hat im Ahrtal extreme Schäden verursacht. Auch Monate später sind die Spuren der Flut noch deutlich zu erkennen, wie diese Brückenruine über dem Fluss in Altenahr zeigt. Die Aufnahme stammt von Mitte November. Foto: dpa/Boris Roessler

Aachen/Ahrtal Zwei kürzlich gestartete und mit Millionen-Beträgen vom Bundesministerium für Forschung und Bildung geförderte Projekte sollen die Flutkatastrophe aufarbeiten. Dem GA liegt dazu ein Schreiben des Leiters Holger Schüttrumpf vor. Ihm zufolge müssen die Warnsysteme angepasst werden.

Deutliche Worte: Der Inhaber des Lehrstuhls für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen, Holger Schüttrumpf, zählt die Flut Mitte Juli angesichts von mehr als 180 Toten und Schäden von über 30 Milliarden Euro zu den größten Naturkatastrophen, die Deutschland nach 1945 getroffen haben. Betroffen gewesen seien insbesondere Mittelgebirgsregionen sowie die Übergangsbereiche zum Flachland. Aufgrund der engen Täler sowie der steilen Berghänge sei es schnell zu einer teilweise mehrere Meter hohen Flutwelle gekommen, die sich mit hoher Geschwindigkeit stromab bewegt hat. Dies erkläre die schweren Schäden, die in einigen Bereichen der Ahr, der Erft oder der Vicht aufgetreten sind.

Das Aachener Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft habe frühzeitig mit einer umfassenden Hochwasserdokumentation begonnen. So seien vor, während und nach dem Hochwasserereignis Untersuchungen an Ahr, Erft, Inde, Vicht, Wupper und Wurm durchgeführt. Auch für die Swisttal sollen Daten erhoben und ausgewertet werden, wie eine Ministeriumssprecherin auf GA-Nachfrage mitteilt.

Warnsysteme anpassen

Ziel der Dokumentation sei es gewesen, so Schüttrumpf, insbesondere solche Daten zu gewinnen, die nach kurzer Zeit unwiederbringlich verloren sind. „Flutmarken lassen sich, wenn die Wände getrocknet sind, nicht mehr erkennen, Sedimentproben werden gegebenenfalls umgelagert oder haben sich verändert“, gibt der Professor zu bedenken. Besonders deutlich geworden sei, dass die Warnsysteme für Extremereignisse angepasst werden müssen. Benötigt würden Systeme, die in der Lage sind, vor Ort die Menschen zu erreichen und zu warnen. Vor dem Hintergrund des Ausfalls des Mobilfunks in vielen vom Hochwasser betroffenen Gebieten sei das „bei Weitem keine einfache Aufgabe“. Neben dem Aufbau geeigneter ausfallsicherer technischer Systeme seien auch regelmäßige Übungen und Schulungen sowie ein Bewusstsein für mögliche Gefährdungen erforderlich. Dies zu erreichen, ist eine große Herausforderung.