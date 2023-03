Success Preis Rheinland Pfalz : Auszeichnung für Sinziger Geodaten-Spezialist

Sinzig / Mainz Schon früh setzte ein Sinziger Wissenschaftler auf die Monetarisierung von Daten. Für seine Arbeit, die beispielsweise zur Identifikation von Freiflächen für Solaranlagen dient, wurde er nun mit dem Success Preis des Landes Rheinland Pfalz ausgezeichnet.

Dass Daten das Gold des heraufziehenden digitalen Zeitalters werden würden, das war dem aus Sinzig stammenden Diplom-Mathematiker Joachim Figura bereits während seines Studiums Ende der 1970er-Jahre in Bonn klar. Konsequent also, dass er sich, lange bevor es Google Maps, Smartwatches und Jedermann-Navigationsgeräte fürs Auto, für Fahrradfahrer und Fußgänger gab, auf Geodaten spezialisierte und die heute in Sinzig ansässige CISS TDI GmbH gründete. Das ist die Abkürzung für „CAD / CAM Informationssysteme Systemanalyse Software Gesellschaft für Technische DV Informationssysteme mbh“.