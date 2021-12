Straßenschäden nach der Flut : B266 soll wieder vierspurig werden

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Bundesstraße B266 soll vierspurig bleiben. Da die Engstellen der Ahr in Höhe von Heimersheim dem Ausschuss aber weiterhin Sorgen bereiten, werde nun nach anderen Lösungen gesucht.

Wenngleich der Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler auch einen Rückbau der Bundesstraße B 266 von vier auf zwei Spuren mit deutlicher Mehrheit ablehnte, so will man doch nach „intelligenten Lösungen“ suchen, mit denen für die Ahr mehr Retentionsraum geschaffen werden kann. Wie berichtet, hatte die Fraktion der Grünen dafür plädiert, den durch die Flutkatastrophe stark zerstörten Bereich in Höhe des Bahnhofs Heimersheim neu zu gestalten, um mögliches Gefahrenpotenzial einzudämmen.