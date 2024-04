Haushaltsplan für 2024 Bad Breisig rechnet mit positiven Haushaltszahlen nach Durststrecke

Die Stadt Bad Breisig hat nun einen rechtsgültigen Haushaltsplan für das laufende Jahr als Satzung beschlossen. Anders als in früheren Jahren löste das Zahlenwerk keine kontroversen Diskussionen aus – was am ausgewogenen Ergebnis des Etatentwurfs gelegen haben dürfte. Denn erstmals nach Jahren der finanziellen Durststrecke sind im Bad Breisiger Haushalt die Einnahmen höher als die kalkulierten Ausgaben. Insbesondere die Steuerschätzung aus dem vergangenen November sorgte in der Kämmerei des Bad Breisiger Rathauses für optimistische Mienen und Veranschlagungen. Ob Grund-, Gewerbesteuer oder Anteil an der Einkommensteuer: Auch ohne Hebesatzveränderungen und aus dem Rathaus veranlasste Mehrbelastungen für die Bürer geht man von Mehreinnahmen bei gleichzeitiger weiterer Sparpolitik aus.