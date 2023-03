Sanierung in Bad Breisig Große Pläne für die Römer-Thermen

Für die Stadt Bad Breisig und ihre Bürger sind sie ein wichtiges Aushängeschild, für Besucher ein wichtiger Komm-Grund: die Römer-Thermen. Nun wird das in die Jahre gekommene Bad nach vielen vergeblichen Anläufen endlich saniert. Nicht nur die Technik wird auf Vordermann gebracht, auch will Geschäftsführer Bernd Schmitz den Wellness-Tempel und Erholungsort mit neuem Leben füllen. Die Bade- und Saunalandschaft könnte zum Treff für Alleinstehende werden, zu einem Ort für die ganze Familie, zu einer Anlaufstelle von Alt und Jung, zu einem Zentrum der sozialen Integration. Zunächst jedoch ziehen die Römer-Thermen die Handwerker an. Denn an allen Ecken und Enden wird dort gewerkelt. Nahezu zwölf Millionen Euro wird die gesamte Baumaßnahme und Verschönerung kosten.