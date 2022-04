Wiederaufbau nach der Flut : Ahr-Radweg in Bad Neuenahr-Ahrweiler kommt zunächst als Provisorium

Die Wegeführung der Radwege in der Kreisstadt wird sich noch oft ändern. Einen ersten provisorischen Plan stellte der Bürgermeister gerade vor. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Streckenführung der Radwege alleine in der Kreisstadt dürfte sich im laufenden Jahr immer wieder ändern. Die finale Streckenführung und ein Radwegekonzept der Stadt sollen im zweiten Halbjahr 2022 vorgestellt werden.



Mit der Wiederherstellung eines Rad- und Fußwegs entlang der Ahr innerhalb der Kreisstadt hatte der Stadtrat Anfang April die städtische Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft beauftragt. Deren ersten Entwurf für eine Streckenführung stellte Alfred Bach nun im Haupt- und Finanzausschuss vor. Dass der Weg in großen Teilen mangels vorhandener Infrastruktur gar nicht an der Ahr entlanggeführt werden kann, ist dabei ebenso klar wie die Tatsache, dass es aufgrund von Bauarbeiten im Wiederaufbau in schöner Regelmäßigkeit zu Änderungen in der Streckenführung kommen wird. Für die erste provisorische Streckenführung steht nun die Wiederherstellung bestehender Wege und die provisorische Beschilderung an. Ziel in ferner Zukunft ist schließlich die Anbindung und Umsetzung des Rad- und Fußwegs in ein neues städtisches Verkehrskonzept mit Anschluss an die Verkehrswege über die Stadtgrenzen hinaus. Das gilt vorrangig nun für den Radweg und der Einbindung in das Radwegekonzept und der abgestimmten Planung des Ahrtal-Radwanderweges, den der Landesbetrieb Mobilität (LBM) planen und bauen wird.

Zunächst sollen vielerorts die alten Radwege provisorisch wieder nutzbar gemacht werden

Die erste provisorische Strecke von Osten her schließt auf vorhandener Strecke bei Ehlingen an den aus Bad Bodendorf kommenden Ahrtal-Radweg an. Schon in Ehlingen wird die Strecke dann innerorts und südlich der B266 über Wirtschaftswege verlaufen. In Heimersheim geht es durch Mühlen- und Rüstringer Straße parallel zum Wiesenweg auf die Behelfsbrücke nach Heppingen und dort gleich nach links in Richtung der Berufsbildenden Schulen. Über die Lindenstraße in Bad Neuenahr führend, verlässt der Weg dann über die provisorische Kurparkbrücke das Ahrufer wieder und führt über die Kurgarten- in die Oberstraße. Am südlichen Ahrufer geht es durch den Dahliengarten vorbei an den Schulen und am Ende der St. Pius-Straße wieder über die Ahr, dieses Mal über die provisorische Bachemer Brücke. Am Ahrtorfriedhof verlässt der Weg das Ahrufer und führt über Ahrhutstraße, Markt und Altenbaustraße durch die Ahrweiler Altstadt und schließlich über die Walporzheimer Straße nach Walporzheim.

Peter Ropertz (CDU) schlug in umgekehrter Richtung die Wegeführung statt durch die Altenbaustraße über die Oberhutstraße vor. Ursula Koll (SPD) äußerte sich überrascht über die Wegeführung durch die Ahrweiler Altstadt und hinterfragte die Beteiligung des Ortsbeirats. Die habe es nicht gegeben, entgegnete Bürgermeister Guido Orthen (CDU) mit Hinblick auf die zeitnah angedachte Umsetzung des Radwegs. "Außerdem wird sich die Strecke sowieso alle Nase lang ändern", machte Wolfgang Schlagwein (Die Grünen) deutlich, dass tiefergehende Planungen erst in naher Zukunft anstehen. So soll die finale Streckenführung und ein Radwegekonzept der Stadt im zweiten Halbjahr 2022 vorgestellt werden. Dieses müsse in ein gesamtes Verkehrswegekonzept integriert werden, so der Bürgermeister.