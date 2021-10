2,5 Millionen Euro Spenden : Bad Neuenahr-Ahrweiler will Einkaufsgutscheine an Flutopfer verteilen

Hilfe für die Menschen nach der Flut: In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein kleines Konjunkturprogramm geplant. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler 20.000 Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die von der Flutkatastrophe im Juli betroffen waren, sollen jeweils 125 Euro erhalten – in Form von Einkaufsgutscheinen. Der Stadtrat muss der Idee noch zustimmen.



Von Thomas Weber

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will allen Bürgern, die im kreisstädtischen Gebiet der Flutwelle vom 14./15. Juli als Einwohner gemeldet waren, einen Einkaufsgutschein in Höhe von rund 125 Euro zukommen lassen. Das sind geschätzt 20.000 Menschen. So sollen die übriggebliebenen 2,5 Millionen Euro Spendengelder, die nach der Flut auf dem städtischen Konto eingingen, verteilt werden.

Rund eine Million Euro kommen dabei aus der St.-Laurentius-Stiftung und sind Mittel, die die Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler sammelte. 650.000 Euro stammen aus einer Spende der Volksbank RheinAhrEifel, der Rest summiert sich auch kleineren Spenden. Die betroffenen Bürger werden dazu – sofern der Stadtrat der Idee zustimmt – eine mit entsprechenden Punkten geladene Grüncard auf dem Postweg erhalten. Damit können sie dann auf Einkaufstour gehen. Dabei sollen nicht nur die Mitgliedsbetriebe der Grüncard profitieren, auch für andere Kleinunternehmer wie Friseure oder Gastwirte, die kein Mitglied der Grüncard sind, soll auf Wunsch eine temporäre Möglichkeit zur Einlösung der Punkte ermöglicht werden. Das sagte Jörn Kampmann im Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt, der der Idee bereits zustimmte.

Kleines Konjunkturprogramm nach Hochwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Wir möchten so dazu beitragen, dass das Geld in der Stadt bleibt und nicht bei Amazon ausgegeben wird“, meinte Bürgermeister Guido Orthen (CDU) zu diesem kleinen Konjunkturprogramm. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Kniel sieht in der Vorgehensweise die beste Lösung: „Alles andere wäre technisch und personell nicht darstellbar“, so Kniel zu Überlegungen, die Mittel noch gerechter zu verteilen. Alle anderen Fraktionen begrüßten die Vorgehensweise ebenfalls.

Ebenfalls einstimmig empfahl der Haupt- und Finanzausschuss dem Stadtrat weitere Details zur Gründung einer Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH. Demnach soll der Bürgermeister beauftragt werden, dem vorgelegten Gesellschaftsvertrag in der Versammlung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft zuzustimmen. Die Gesellschaft soll bei einer außerplanmäßigen Ausgabe mit einem Stammkapital in Höhe von 500.000 Euro ausgestattet werden. Weitere 500.000 Euro sind bei einer außerplanmäßigen Ausgabe in die Kapitalrücklage einzuzahlen.

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrags trägt dem Ziel Rechnung, die Aufgaben des Wiederaufbaus der beschädigten und zerstörten öffentlichen Infrastruktur in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einer städtischen Tochtergesellschaft zu übertragen. Ein Aufsichtsrat ist vorgesehen, der soll möglichst identisch mit dem Haupt- und Finanzausschuss sein. Zudem sieht der Entwurf mehrere Geschäftsführer vor. Bürgermeister Orthen sagte dem Ausschuss, man denke an zwei Personen. Namen wurden noch keine vorgeschlagen. Erste Aufgabe wird die Erstellung eines Maßnahmenplans inklusive einer Kostenaufstellung bis Jahresende sein.