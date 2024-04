Bad Neuenahr-Ahrweiler Finanzamt steigert Einnahmen auf 581 Millionen Euro

Ein wahres Wort: „In dieser Welt gibt es nichts Sicheres als den Tod und die Steuern“, meinte einst der US-Politiker Benjamin Franklin. Und damit die Abgaben der treuen Steuerzahler auch dorthin abgeführt werden, wo sie hingehören – nämlich in die Staatskassen – hat man die Finanzämter erfunden. Bürger lieben das Finanzamt in aller Regel mit der gleichen Leidenschaft, wie ein Schweinezüchter einen Veganer. Dennoch sind sie unverzichtbar im Staatsgefüge. Das von den Finanzämtern eingenommene Steuergeld finanziert unter anderem nämlich Schulen, Gesundheit, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Umwelt oder die Möglichkeit, Sport in Sportstätten auszuüben. Auch im Kreis Ahrweiler. Im dortigen Finanzamt ist man unweit der Ahr seit der Flutkatastrophe und seinen bis ins Gebäude der Behörde reichenden Folgen in einem Provisorium zu Hause. Trotz widriger Umstände gelingt es den Steuerexperten, dafür Sorge zu tragen, dass der Staat das erhält, was ihm zusteht.