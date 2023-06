Fund bei Niedrigpegel Mutmaßliches Flut-Auto in der Ahr gefunden

Durch die wenigen Niederschläge in den vergangenen Wochen betrug der Pegel des Flusses am Mittwoch in Altenahr nur noch 47 Zentimeter. Während der Flutkatastrophe 2021 erreichte die Ahr teilweise einen Pegel von über zehn Metern. Ingesamt 184 Menschen kamen ums Leben. Der enstandene materielle Schaden wurde auf rund 40 Milliarden Euro geschätzt.