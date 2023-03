Bad Neuenahr-Ahrweiler : In Haushalt der Kreisstadt klafft ein großes Loch

In Haushalt der Kreisstadt klafft ein großes Loch

Guter Rat in Haushaltsfragen ist teuer: Das Rathaus von Bad Neuenahr Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Kosten steigen, die Einnahmen kommen nicht hinterher. Viel Erfreuliches gibt es in Finanzfragen nicht zu berichten, wie der GA herausfand. Das sind die Gründe.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich am Montag unter der Leitung von Bürgermeister Guido Orthen (CDU) erstmals mit dem Haushalt für das laufende Jahr auseinandergesetzt, der im Entwurf von Erstem Beigeordneten Peter Diewald (CDU) vorgestellt worden ist. Das Zahlenwerk geht von einem empfindlichen Defizit zum Jahresende aus. Heißt: Die kalkulierten Einnahmen und die Ausgaben halten sich bei weitem nicht die Waage.

Eigentlich sollte ein kommunaler Etat stets ausgeglichen sein, damit er von der Kommunalaufsicht genehmigt werden kann. Derzeit sieht der Haushaltsplan Gesamterträge in Höhe von 84,4 Millionen Euro vor. Die Aufwendungen belaufen sich allerdings auf 95,8 Millionen. Heißt: im sogenannten Ergebnishaushalt gibt es einen Fehlbetrag von 11,4 Millionen Euro.

Auch für Investitionen sind Kredite geplant

In ganztägiger Beratung wurden am Montag die einzelnen Teilabschnitte des Etats durchleuchtet. Zu entscheidenden Veränderungen der wesentlichen Eckpunkte kommt es dabei nicht. Wenig erfreulich sieht es demnach im Finanzhaushalt aus: Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei minus 6,6 Millionen Euro. Bei den Investitionen sind Auszahlungen von 242 Millionen vorgesehen, denen Einzahlungen von 233,7 Millionen gegenüberstehen. Auch hier klafft also ein großes Loch von mehr als acht Millionen Euro, das über Kredite abgedeckt werden soll. Zweimal hinschauen muss man bei der von der Verwaltung vorgeschlagenen Höhe des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung. Er soll auf einhundert Millionen Euro (100.000.000 Euro) festgesetzt werden. Klare Vorstellungen gibt es auch von der Festlegung der Steuersätze. Die Grundsteuer B soll sich aus einem Hebesatz von 465 v. H. (bisher 410), die Gewerbesteuer von 380 v. H. (unverändert) errechnen.