Wiederaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Höchste Priorität für Straßen, Schulen und Kitas

Wie hier am Heimersheimer Bahnhof hat die Flutkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal vielerorts extreme Schäden verursacht. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Für mehrere Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Verwaltung die Maßnahmen zum Wiederaufbau nach der Flut vorgestellt. Unter anderem Straßen, Schulen und Kitas, aber auch Friedhöfe haben dabei höchste Priorität.



Von Thomas Weber

Nach der Vorstellung des Maßnahmenkatalogs für den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur in Heppingen im Zuge einer Online-Einwohnerversammlung (der GA berichtete), gab es jetzt weitere Versammlungen. Noch im abgelaufenen Jahr wurden Maßnahmen für die Ortsbezirke Heimersheim / Ehlingen, Lohrsdorf / Green und Walporzheim / Marienthal nach der Flutkatastrophe vorgestellt.

Damit haben Stadt sowie Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft die in drei Prioritätsstufen angelegten Maßnahmen zur Umsetzung in den kommenden zehn Jahren katalogisiert. In den jeweiligen Ortsbeiräten mit den Bürgern wurden die Kataloge und Priorisierungen diskutiert, wobei final nichts in Stein gemeißelt ist, wie Bürgermeister Guido Orthen immer wieder betonte. "Wir haben derzeit mehr Fragen als Antworten", machte Orthen klar, dass vieles, was nun passiert, noch grundlegender Entscheidungen bedürfe, die noch nicht getroffen seien. So ist der künftige Flussverlauf der Ahr noch nicht festgelegt. Die Uferbefestigung wurde in weiten Teilen weggerissen, das Flussbett abgesenkt. Die Folge: die Mühlenteiche in den kreisstädtischen Stadtteilen an der Ahr werde nicht mehr gespeist. Die dienen zwar nicht mehr zum Betrieb von Mühlrädern, fangen als Vorflut aber Niederschlagswasser auf und sind daher wichtig für die Kreisstadt.

Weitere Termine Für Bad Neuenahr, Ahrweiler und Bachem Sieben Ortsbezirke mit zehn Ortsteilen wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler von der Flutkatastrophe getroffen. Dabei entstanden die größten Schäden in den großen Stadtteilen Ahrweiler und Bad Neuenahr. Dort beenden den Einwohnerversammlungen, die ebenfalls als Videokonferenzen geplant sind, die Reihe der Veranstaltungen. Über den Maßnahmenkatalog für Bad Neuenahr berichtet die Verwaltung am Montag, 10. Januar, ab 19 Uhr. Am Donnerstag, 13. Januar, werden ab 19 Uhr die Maßnahmen für Ahrweiler vorgestellt. Zuvor findet noch die Einwohnerversammlung für Bachem (4. Januar, 20 Uhr) statt. Links zu den Sitzungen sind unter bad-neuenahr-ahrweiler.de/politik/online-sitzungen zu finden. wbe

Orthen: Rückbau von Wehren neu diskutieren

Auch das zentrale Thema künftiger Hochwasserschutzmaßnahmen sei noch offen. Dabei betonte der Bürgermeister, dass man sich bei einer Flut des Ausmaßes vom vergangenen Juli kaum vor schweren Schäden schützen könne, wohl aber Schäden an Leib und Leben verhindern und Sachschäden zumindest eindämmen könne. In diesem Zusammenhang gelte es auch, den Rückbau von Wehren in den vergangenen Jahren neu zu diskutieren. "Unsere Vorfahren waren ja auch nicht blöd", so Orthen zu den Maßnahmen, die immer wieder an der Ahr getätigt wurden.

In den Ortsbezirken erhält vor allen Dingen der Aufbau von Straßen höchste Priorität, Verkehrssicherung und die Wiederherstellung der Beleuchtung stehen obenan. Am Walporzheimer Ahrufer steht auch eine neue Josefbrücke in der Priorität "hoch", ganz anders als die weiteren Bauten an der Ahr. Vor allem über den Sportplatz müsse geredet werden. Am Rande der Versammlung wurde bekannt, dass die Sportvereine der westlichen Kreisstadt-Stadtteile bereits mit einer neuen, zentralen Sportanlage oberhalb des Ahrweiler Bergfriedhofs liebäugeln. Die Sportanlagen in Walporzheim, Ahrweiler und Bachem wurden bei der Flut zerstört. In den Orten selbst solle es aber zumindest Bolzplätze für die Kinder geben.