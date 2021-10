Hochwasser-Katastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Stadtverwaltung bestellt 64 „Tiny-Häuser“ für Flutopfer

Dieser Typ Tiny-Haus wird noch im November an drei Standorten in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgestellt. Foto: Daalmann Mobilheime

Bad Neuenahr-Ahrweiler Für 64 Paare und Familien gibt es ab November im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler alternative Wohnungsangebote. Während ihre Häuser renoviert oder neu aufgebaut werden, können sie in einem sogenannten Tiny-Haus unterkommen.

Durch die Flutkatastrophe Mitte Juli dieses Jahres haben zahlreiche Anwohner im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler ihr Haus vollständig verloren oder es wurde in einem solchen Ausmaß beschädigt, dass es aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Um die Betroffenen der Flutkatastrophe zu unterstützen, hat die Stadt insgesamt 64 sogenannte „Tiny-Häuser“ bestellt. Diese Anlagen sollen der Unterbringung von Personen dienen, die derzeit nicht an ihrem ursprünglichen Wohnstandort untergebracht werden können, oder aufgrund mangelnder Heizversorgung für den kommenden Winter eine Unterbringung suchen, so eine aktuelle Mitteilung der Stadt. Auch Menschen, die in den nächsten Monaten ihr Eigentum renovieren müssen und dabei möglichst im Stadtgebiet leben wollen, können sich für ein Tiny-Haus bewerben.