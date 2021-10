Wiederaufbau nach der Flut : Zwei neue Brücken für Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Zwei neue Behelfsbrücken in Bachem und Heppingen sind fertig. Damit wurden im Stadtgebiet die letzten provisorischen Übergänge in Betrieb genommen.

Jeweils 39 Meter lang sind eine Maeby-Fußgängerbrücke, die Bachem und Ahrweiler künftig verbindet, und eine Maeby-Autobrücke zwischen Heimersheim in Heppingen. Beide wurden als letzte provisorische Ahrbrücken in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstag ihrer Bestimmung übergeben. Für die Brücke in Heppingen sind die Zuwegungen über die Martinusstraße und die Heppinger Straße noch im Bau, unter anderem muss hier auch noch ein Bahnübergang errichtet werden, da ab 8. November die Züge zwischen Ahrweiler und Remagen verkehren sollen.