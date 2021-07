Bereits 100 Tote im Kreis Ahrweiler : „Das sind kriegsähnliche Zustände“

Kreis Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler werden noch viele weitere Opfer befürchtet. Bislang wurden 100 Todesopfer gemeldet. Die Bundeswehr ist mit Panzern und Pionieren im Einsatz. Schon mehr als 2 Millionen Euro Spenden eingegangen.

Immerhin sind nun alle betroffenen Orte an der Ahr für die Retter zugänglich. „Das sind kriegsähnliche Zustände“, so Schumacher. Wie lange alleine die Personensuche noch andauern wird, konnte auch Schumacher nicht sagen, seine Schätzungen belaufen sich auf acht bis 14 Tage. Parallel begonnen wurde mit Abrissarbeiten. Unter anderem wurde das Feuerwehrhaus in Ahrweiler abgebrochen und eine Fußgängerbrücke in Heimersheim gesprengt.

Hunderte Soldaten im Einsatz

Große Hilfe, nicht nur bei der Personensuche, leistet die Bundeswehr. „Alle Kräfte, über die die Bundeswehr verfügt und die nicht selber im Einsatz sind oder an anderer Stelle benötigt werden, stehen dem Landkreis zur Verfügung“, machte des Kommandeur des Landeskommandos, Oberst Stefan Weber, deutlich. Aktuell sind 350 Soldaten im Einsatz an der Ahr.

In der Kreisstadt arbeiten sie an der Bevölkerungsversorgung und räumen mit Panzern Fahrzeuge zum Abtransport aus den Gärten der Menschen. In Dernau leistet man Transportdienste, in Altenahr kümmern sich Pioniere mit Statikern um die Bewertung der Belastbarkeit von Brücken und in Schuld räumen Bergepanzer die Ortsmitte frei vom Schutt der eingefallenen Häuser.