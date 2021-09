Feuerwehreinsatz im Ahrtal : 110 Heuballen sind in Heimersheim in Brand geraten

110 Heuballen sind in Heimersheim in Brand geraten

Heimersheim Am späten Montagabend sind am Rand der Ortschaft Heimersheim insgesamt 110 Heuballen abgebrannt. Die Angaben zum Brandort waren zunächst unklar.

Im Ahrtal wurde die Feuerwehr am Montagabend gegen 22.40 Uhr zu einem Feuer am Ortsrand von Heimersheim gerufen. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache insgesamt 110 Rundballen mit Heu in Brand geraten.