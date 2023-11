U-Ausschuss zur Flut im Ahrtal 135 Kreuze in Sichtweite des Mainzer Landtags

Wenn die Mitglieder des Flut-Untersuchungsausschusses in Mainz am Montagmorgen von ihren Abgeordnetenbüros zum Landtag gehen, dann kommen sie an 135 Kreuzen vorbei. Jedes davon soll für eine Person stehen, die im Juli 2021 im Ahrtal ums Leben gekommen sind. „Wir wollen an die Menschen erinnern, die bei der Flutkatastrophe gestorben sind, denn über die Toten wird viel zu wenig geredet“, sagt Klaus Jansen aus dem ebenfalls flutbetroffenen Swisttal-Odendorf in NRW, einer der Initiatoren der Aktion.