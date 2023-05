Wenn der Mai beginnt, werden an vielen Orten Maibäume gesetzt. Verantwortlich sind oft Junggesellen- oder Bürgervereine, aber auch Feuerwehren. Rund um die Ahrweiler Alstadt wurden traditionell wieder vier Bäume platziert. Die „Ahrhöde Jonge“ banden dazu sechs Holzstämme zu drei „Micken“ und wuchteten den schweren Baum nur mit Muskelkraft unter lauter Anweisung von Schultes Stefan Jakobs in die Höhe. Verfolgt von rund 200 Schaulustigen zog sich das Schauspiel über Stunden, dann stand der 24 Meter lange Baum mit zahlreichen weiß-grünen Fahnen als Schmuck fest im Maibaumloch am Ahrtor. Die Jungs verzogen sich gleich darauf zur Versteigerung der Mailehen, ehe den Liebsten tief in der Nacht noch mit viel Herzblut geschmückte Birken ans Haus gesetzt wurden.