Der „Bahnsteig" nach Europa : Erinnerungen an die Einheitsfeier auf dem Ahrweiler Marktplatz

Ein Stück der Berliner Mauer war das Geschenk von DDR-Flüchtlingen an den Kreis. Es steht heute am Ahrweiler Bahnhof. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Er ist genau 30 Jahre her: Der Tag, an dem der Kreis Ahrweiler die Deutsche Einheit ganz groß feierte. Hier kamen ein Jahr zuvor die Flüchtenden aus der Prager Botschaft an.