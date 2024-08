MemoriAHR 34 Stelen entlang der Ahr sollen an die Flut erinnern

Es soll ein Weg der Erinnerung für die Zukunft werden. Der Name: MemoriAHR. Auf 34 entlang der Ahr aufgestellten Stelen soll an die Toten der Flutkatastrophe im Juli 2021 erinnert werden, an die Trauer, das Leid, die Zerstörung, die Verluste aber auch an die erlebte Solidarität, die dabei gewonnenen Hoffnungen, den Neu- und Wiederaufbau, die dabei entstandenen Gemeinschaften und die geschlossenen Freundschaften. Begleitet wird die von der Remagenerin Ethnologin Annette Holzapfel initiierte Aktion von einer virtuellen Ausstellung, von Ton- und Bilddokumenten, von Schilderungen von Zeitzeugen, von Schriften und Zeugnissen vieler zwischen dem Ahr-Quellenort Blankenheim und dem Mündungsort Sinzig lebender Menschen. Im kommenden Jahr soll die Ausstellung fertiggestellt sein. Nun wurde im Bürgerhaus in Heppingen eine Zwischenbilanz gezogen. Gekommen waren Landes- und Kommunalpolitiker, Vertreter aus allen Gesellschaftsbereichen.