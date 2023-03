Wiederaufbau nach der Flut 40 Bäume sollen Bad Neuenahrs Innenstadt grüner machen

Im Bad Neuenahrer Ortsbeirat war man sich einig: „Wir wollen eine Innenstadt aus einem Guss, wir wollen ein einheitliches Bild.“ Sowohl die Poststraße als auch die Kreuzstraße sollen wiederhergestellt werden. Beide Straßen in der Fußgängerzone waren in der Flutnacht im Juli 2021 stark zerstört worden. Zwar geht es in erster Linie um die Wiederherstellung der Funktionalität, jedoch wird damit auch ein Aufhübschen einhergehen. Insbesondere soll es grüner werden. Waren Bäume in früheren Jahren in einigen Bereichen der zentralen Einkaufsstraßen der Kreisstadt so selten zu finden wie eine Blaue Mauritius in einem Briefmarkenalbum, so ist nun die Anpflanzung von fast 40 Bäumen in zentraler Lage der Stadt geplant. Im näheren Umfeld war man auf diesem Gebiet im Vorfeld der eigentlich für 2022 geplanten Landesgartenschau ohnehin alles andere als untätig: So hatte die Stadt in den vergangenen Jahren 240 neue Bäume gepflanzt, um die Aufenthaltsqualität in der City zu erhöhen.