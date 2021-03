Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht männlichen Täter : 78-Jährige wurde mit einem Messer bedroht und ausgeraubt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am Donnerstagnachmittag ist eine 78-jährige Ahrweilerin von einem männlichen Täter mit einem Messer verletzt worden. Anschließend entriss er der Seniorin ihre Handtasche und verschwand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 78-jährige Ahrweilerin suchte am frühen Mittwochnachmittag gegen 13.25 Uhr eine öffentliche Toilette in der Altenbaustraße in Ahrweiler auf. Nachdem sie das WC wieder verlassen hatte, folgte ihr vermutlich der mutmaßliche Täter und passte die Seniorin in einem schlecht einsehbaren Teil der Straße ab.

Er hielt der 78-Jährigen laut Polizeiangaben ein Messer an den Hals, in das die Ahrweilerin bei einem Abwehrverhalten hineingriff, so dass sie Schnittwunden an beiden Händen davontrug. Der Täter entriss ihr daraufhin ihre Handtasche und lief zu Fuß über die Altenbaustraße in Richtung Walporzheim (Parkplatz) davon.