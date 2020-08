Polizei bittet um Hinweise : 87-jähriger Karl H. aus Bad Neuenahr wird vermisst

Symbolfoto Foto: Monika Skolimowska/Symbolbild

Bad Neuenahr Zuletzt wurde Karl H. am vergangenen Donnerstag an der Apollinariskirche in Bad Neuenahr gesehen, seitdem gilt er als vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem 87-Jährigen und bittet um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht nach dem 87-jährigen Karl H. aus Bad Neuenahr und bittet um Hinweise. Der Rentner wird seit dem vergangenen Donnerstag vermisst, wie die Polizei mitteilt. Demnach wurde der Mann zuletzt gegen 16.30 Uhr zu Fuß im Bereich der Apollinariskirche in Bad Neuenahr gesehen. Bislang sei er nicht wieder nach Hause zurückgekommen.

Foto: Polizei

Der 87-Jährige war oft auf Spaziergängen unterwegs und „gut zu Fuß“ gewesen. Er ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Figur und recht volles silbergraues Haar. Seine Hände werden als auffallend groß und schwer beschrieben. Er trug zuletzt eine hellblaue Jeans, ein hellblaues T-Shirt und vermutlich bordeauxrote Lederhalbschuhe.

Wer Karl H. gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641-9740 oder der Kriminalinspektion Mayen unter 02651-8010 melden.

(ga)