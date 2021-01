Impfstart im Kreis Ahrweiler : 92-jähriger als Erster geimpft

170 Menschen sind in einem Seniorenzentrum in Bad Breisig gegen Corona geimpft worden. Friedrich Maurer (im Rollstuhl) war der Erste. Foto: Risse/Bernhard Risse

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler haben am Montag die Corona-Impfungen begonnen. 170 Menschen erhielten die Impfung im Bad Breisiger Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef. Die Impfkampagne im Gelsdorfer Impfzentrum soll am Donnerstag beginnen.

Zunächst kommt Friedrich Maurer an die Reihe. Der 92-jährige Vorsitzende des Bewohnerbeirats im Bad Breisiger Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef ist am Dienstag als erster Mensch im Kreis Ahrweiler gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

„Auch die Einrichtung hat in kürzester Zeit alle Vorbereitungen – angefangen von der Impfaufklärung für jeden Impfling bis hin zur persönlichen Einwilligung – für den Impfvorgang getroffen“, wird Pföhler zitiert.

Mit dem Start der Impfkampagne trage die engagierte Arbeit, die alle Beteiligten in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet hätten, endlich Früchte. „Aber natürlich liegt vor uns noch ein weiter Weg, der uns allen weiterhin viel Umsicht abverlangt“, so Pföhler. Es werde noch einige Zeit dauern, bis ausreichend Impfstoff seitens des Landes Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt und sich eine größtmögliche Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern immunisiert haben werde. Jetzt sei es zunächst wichtig, sich weiterhin solidarisch zu zeigen, „vor allem mit den Mitmenschen unter uns, die besonders schutzbedürftig sind“, so Pföhler.