Bad Neuenahr-Ahrweiler : A61 nach Unfall mit drei Lastwagen vollgesperrt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Am Mittwochmorgen hat es auf der A61 in der Nähe vom Autobahnkreuz Neuenahr-Ahrweiler einen Unfall mit drei Lkws gegeben. Die Strecke ist aktuell gesperrt.

Auf der Autobahn 61 ist es am Mittwochmorgen in der Nähe des Autobahnkreuzes Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Auffahrunfall von drei Lastkraftwagen gekommen. Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, wurde ein Fahrer bei dem Zusammenstoß am Mittwochmorgen in seinem Fahrzeug eingeklemmt.