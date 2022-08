Unfall auf der A 61 : Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der A 61 schwer verletzt. Auf Höhe der Ahrtalbrücke stürzte er. Die Ursache ist noch unklar.

Auf der Autobahn 61 ist am Sonntagmorgen im Streckenabschnitt Ahrtalbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein Motorradfahrer gestürzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach stürzte der alleinbeteiligte Fahrer, der in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, gegen 9.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Der 62 Jahre alte Mann aus den Niederlanden sei anschließend per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen worden.