Einsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Polizei stellt 30-Jährigen nach Verfolgungsjagd auf A61

Bad Neuenahr-Ahrweiler Auf der A61 hat die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach einer Verfolgungsjagd einen Mann gestoppt, der in einem nicht zugelassenen Fahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen fuhr. Auch eine Fahrerlaubnis konnte der 30-Jährige nicht vorweisen.

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag auf der A61 in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen 30-jährigen Mann gestoppt, der ohne Fahrerlaubnis in einem nicht zugelassenen Pkw mit gestohlenem Kennzeichen fuhr. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen Mitternacht zwischen Boppard und Koblenz/Waldesch unterwegs, als ihn eine Streife kontrollieren wollte. Der 30-Jährige flüchtete darauf über die A61 in Richtung Norden.