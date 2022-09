Kreis Ahrweiler : Acht Verletzte bei Unfall auf Landstraße 83 nahe Königsfeld

Kreis Ahrweiler Acht Insassen sind am Sonntagmittag bei einem Autounfall auf der Landstraße 83 bei Königsfeld verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Die Landstraße ist infolgedessen vollständig gesperrt worden.

Am Sonntagmittag ist es auf der Landstraße 83 zwischen Königsfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Laut Polizei habe sich die Auto-Karambolage kurz nach 13 Uhr ereignet. „13.11 Uhr kam der Notruf. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Fahrzeuge daran beteiligt“, sagte ein Polizeisprecher. Zudem seien dabei acht Insassen verletzt worden. Als am Sonntagnachmittag noch die Unfallaufnahme durch die Polizei lief, waren bereits sechs Rettungswagen und drei Rettungshubschrauber am Unfallort eingetroffen, um die Verletzten zu versorgen und in umliegende Krankenhäuser zu bringen.