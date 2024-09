ADAC-Raststätten-Test Die Toiletten sind gut, die Preise nicht

Region · Der ADAC hat in seinem Rastanlagentest 40 Autobahnraststätten in Deutschland geprüft. Das Ergebnis nennen die Tester ernüchternd. Bei den Raststätten in der Region gibt es einen klaren Gewinner.

12.09.2024 , 15:20 Uhr

Die Raststätte Brohltal West an der A61 in Niederzissen ist eine von zwei getesten Anlagen in der Region. Foto: ahr-foto





Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club hat die Ergebnisse seines Raststätten-Tests veröffentlicht. 40 Anlagen unterzogen die Tester dafür der Prüfung. Dabei erreichte keine der getesteten Raststätten die Note „sehr gut", immerhin acht bekamen eine gute Bewertung. Mit 26 Raststätten erwies sich die Mehrheit mit der Bewertung „ausreichend" als mittelmäßig. Allerdings gab es auch Ausreißer nach unten: Sechs Anlagen erhielten die Note „mangelhaft". Das Fazit des Automobilclubs: Während vor allem bei der Preisgestaltung und den Außenanlagen noch viel Luft nach oben ist, sind die Toiletten an deutschen Autobahnen weitgehend modern und gut ausgestattet. Auf die Sauberkeit der überwiegend von Sanifair betriebenen Toiletten könnte nach Meinung der Tester etwas mehr geachtet werden: „Immerhin verlangt die Firma für die Benutzung einen Euro", so der ADAC. Raststätten in der Region Die Raststätte Brohltal West an der A61 in Niederzissen schneidet im Test mit der Note „gut" ab. Außenanlage und Gastronomie sind gut bewertet, Sanitäranlagen sogar sehr gut, während die Preise nur als ausreichend beurteilt werden und die Raststätte in der Kategorie „Zusätzliche Infrastruktur" ein „mangelhaft" erhält. Die Anlage Fernthal West in Neustadt (Wied) an der A3 bekommt vom ADAC hingegen nur die Gesamtnote „ausreichend". Zwar sind Gastronomie und Sanitäranlagen jeweils sehr gut bewertet, allerdings findet der Verkehrsclub Außenanlage und Zugang mangelhaft. „Sehr mangelhaft" lautet das Urteil in Bezug auf Preise und zusätzliche Infrastruktur. Die einzelnen Bewertungskriterien gewichteten die Tester unterschiedlich: So schlagen Sanitäranlagen und Preise jeweils mit 25 Prozent zu Buche. Die Gastronomie macht 20 Prozent der Note aus, Zugang und Außenanlage sowie zusätzliche Infrastruktur jeweils 15 Prozent.

(bei)